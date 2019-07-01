رياضة | بوجبا يوجه صدمة لزيدان ويفضل العودة إلى الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يوجه صدمة لزيدان ويفضل العودة إلى الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.



وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن بوجبا يضع يوفنتوس على رأس أولوياته والعودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على رغم من الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد الإسباني بضم بوجبا لكنه يفضل الانتقال إلى يوفنتوس لمزاملة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو واللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري.



وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن بوجبا كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو ويعد هدفًا من أهداف الفرنسي زين الدين زيدان لضمه إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يصارع يوفنتوس ريال مدريد لضم اللاعب.

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وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة ABC الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في تقديم عرض لضم بوجبا بقيمة 125 مليون يورو ما يعادل 140 مليون دولار ودفع راتب يعادل ما يتقاضاه البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا من تشيلسي الإنجليزي وهو أقل بقليل من المبلغ الذي يتقاضاه سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن يوفنتوس مستعد لمنافسة الملكي في سباق التعاقد مع بوجبا خاصة وأن يوفنتوس نجح في ضم كريستيانو رونالدو ليثبت أنه لا شيء مستحيل.



ووأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد مازال متمسكًا ببوجبا، حيث لا يريد بيعه في خطوة من شأنها أن تسعد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق والذي كان دائمًا يصر على أهمية وجود بوجبا وأنه يريد بناء الفريق حوله.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد تم وضعه في موقف قوي خلال عملية التفاوض، حيث سيكون بإمكانه طلب أكبر قدر ممكن من المال إذا تطورت المحادثات.