رياضة | الإعلام المكسيكي يتغنى بـ"أجيري" والمصري يذبحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام المكسيكي يتغنى بـ"أجيري" والمصري يذبحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفى الإعلام المكسيكي بخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز في 3 مباريات بأمم إفريقيا 2019 على خلاف الإعلام المصري غير الراضي عن تكتيك أجيري ومستوى الفراعنة.

وسلط موقع "هيرالدو دو مكسيكو" الضوء على مسيرة أجيري مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 بينما أشاد موقع "لاجورنادو" بعدم استقبال الفراعنة لأي هدف حتى الآن.

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وقال موقع "إكسيلسور" إن مسيرة أجيري مثالية في كأس الأمم الإفريقية 2019 مشيدًا بدور "الفاسكو" كما تلقبه الجماهير المكسيكية.