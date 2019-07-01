رياضة | تحويل نجم الزمالك للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل نجم الزمالك للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مسئولة في الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على إحالة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات.



وأكدت المصادر أن كهربا انقطع عن تدريبات الفريق لمدة أسبوعين منذ بدء فترة إعداد الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري بعد كأس الأمم الأفريقية.



وأشارت المصادر إلى أن اللاعب لن يشارك في معسكر الفريق في قبرص، حيث ستغادر بعثة الفريق غدًا الإثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.



وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح سابقًا أنه قد يسمح برحيل كهربا بشرط إعارته بأربعة ملايين يورو أو بيعه نهائيًا بـ20 مليون يورو.