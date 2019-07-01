رياضة | نجم ريال مدريد يقرر البقاء رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقرر البقاء رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية استمرتر الدومينيكي ماريانو دياز نجم ريال مدريد الإسباني مع الملكي الموسم المقبل وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت التقارير أنه على الرغم من انضمام كلا من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش إلى الملكي إلا أن ماريانو دياز البالغ من العمر 25 عاماً قرر البقاء مع ريال مدريد والصراع لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.



وأشارت التقارير إلى أن دياز لا يكترث إذا تواجد كمهاجم ثالث في صفوف الفريق خلف كلا من لوكا يوفيتش وكريم بنزيمة مؤكداً سعيه لإثبات قدراته للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومساعدة الفريق على حصد البطولات في الموسم المقبل.



وأوضحت التقارير أن ريال مدريد في أزمة حقيقية بسبب فشله في بيع عدد من لاعبيه للالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف، حيث أنفق الملكي ما يزيد عن 300 مليون يورو على خمسة لاعبين إستعداداً للموسم المقبل.