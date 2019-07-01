رياضة | نجم ريال مدريد يقرر البقاء رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقرر البقاء رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت التقارير أنه على الرغم من انضمام كلا من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش إلى الملكي إلا أن ماريانو دياز البالغ من العمر 25 عاماً قرر البقاء مع ريال مدريد والصراع لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.
وأشارت التقارير إلى أن دياز لا يكترث إذا تواجد كمهاجم ثالث في صفوف الفريق خلف كلا من لوكا يوفيتش وكريم بنزيمة مؤكداً سعيه لإثبات قدراته للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومساعدة الفريق على حصد البطولات في الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن ريال مدريد في أزمة حقيقية بسبب فشله في بيع عدد من لاعبيه للالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف، حيث أنفق الملكي ما يزيد عن 300 مليون يورو على خمسة لاعبين إستعداداً للموسم المقبل.