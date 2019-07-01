رياضة | إراحة البلايلي وفيجولي وبن ناصر وظهور براهيمي وأوناس.. تغييرات محتملة في تشكيل الجزائر أمام تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إراحة البلايلي وفيجولي وبن ناصر وظهور براهيمي وأوناس.. تغييرات محتملة في تشكيل الجزائر أمام تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إجراء تغييرات على تشكيل محاربي الصحراء في مواجهة منتخب تنزانيا في المباراة المقرر لها مساء ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويرغب بلماضي في إراحة سفيان فيجولي وإسماعيل بن ناصر ويوسف البلايلي الذي يعاني من الإرهاق.