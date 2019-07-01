شكرا لقرائتكم خبر عن روما يضم سبيناتزولا من يوفنتوس مقابل بليغريني والان مع التفاصيل

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنه ضم ليوناردو سبيناتزولا من غريمه المحلي يوفنتوس، فيما سيرحل المدافع لوكا بليغريني في الاتجاه المعاكس. أضاف روما في بيان أن سبيناتزولا (26 عاماً) وقع عقداً لمدة 4 مواسم. وسيدفع النادي 29.5 مليون يورو (33.48 مليون دولار) ليوفنتوس، فيما سيحصل على 22 مليون يورو، مقابل رحيل بليغريني (20 عاماً) إلى بطل الدوري الإيطالي. وأشار روما إلى أن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس انتقل إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو، بعد 5 مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية.

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