الكأس الذهبية: أمريكا تهزم كوراساو وتبلغ نصف النهائي

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أحرز ويستون مكيني هدفاً في الشوط الأول، ليقود الولايات المتحدة للفوز 1-0 على كوراساو في فيلادلفيا، لتتأهل حاملة اللقب إلى الدور نصف النهائي في الكأس الذهبية.
أرسل كريستيان بوليسيك تمريرة عرضية متقنة حولها مكيني بضربة رأس في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 25.
وصعدت أمريكا لمواجهة جاميكا وصيفة البطلة في آخر نسختين في ناشفيل.
وتلعب المكسيك ضد هايتي في المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي في أريزونا.
وتقام المباراة النهائية بشيكاغو في 7 يوليو (تموز).
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