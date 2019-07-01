الامارات | استبعاد "عموري" من معسكر الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد "عموري" من معسكر الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لاعب المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن "عموري" من القائمة النهائية التي ستغادر إلى المعسكر الإعدادي في النمسا غداً الثلاثاء، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية.
وقدم عموري إلى الهلال مطلع الموسم الرياضي الماضي، في صفقة جماهيرية كبيرة، بعد تنافس شرس بين قطبي العاصمة الهلال والنصر لكسب خدمات اللاعب الإماراتي انتهى به لاعبًا هلاليًا، غير أن إصابة الرباط الصليبي حرمت الكتيبة الزرقاء من خدماته بعد مباريات معدودة قدم بها مردود إيجابي كبير للفريق العاصمي.
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