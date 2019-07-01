شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف عن قائمة المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة اللاعبين المسافرين غداً الإثنين إلى قبرص، لخوض معسكر الاعداد الخارجي، استعدادا للمباريات المتبقية للفريق بالدورى. وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا: حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف. Advertisements في خط الدفاع : محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو. خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

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