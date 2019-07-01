شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على فترتين اليوم لرفع معدل اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى التدريبات اليوم، الإثنين، على فترتين صباحية ومسائية فى إطار البرنامج الفنى والبدنى الذى حدده الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الحالية، وتدرب الأهلى أمس، الأحد، على فترتين وسيتدرب بنفس الطريقة اليوم ثم يتدرب مرة واحدة الثلاثاء على أن يخوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل.

وحدد الأهلى يوم الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، ويشهد معسكر الأهلى المرتقب فى إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.