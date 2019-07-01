شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على عمار حمدى قبل مران اليوم بعد إصابة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الفنى للأهلى على حالة عمار حمدى لاعب الفريق قبل مران اليوم، الإثنين، بعدما أصيب أمس فى اليد، ويخضع عمار للفحص الطبى من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى المران. وكان عمار حمدى غادر ملعب التتش خلال مران أمس، الأحد، بسبب الإصابة بعدما اشتكى من إصابة فى اليد خلال مشاركته فى المران، وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق قبل نهاية المران. وانتظم عمار حمدى فى مران الأهلى مؤخراً بعد انتهاء إعارته لنادى الاتحاد السكندرى لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يطمئن على عمار حمدى قبل مران اليوم بعد إصابة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.