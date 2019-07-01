شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يستعين بالمدرسة الألمانية لمواجهة "لغز" الشوط الثانى قبل دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة خافير أجيرى، بمدرب أحمال ولياقة بدنية من ألمانيا يُدعى كريس رولكر ، من أجل مواجهة تراجع أداء لاعبى منتخب الفراعنة بدنياً فى الدقائق الأخيرة من عمر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ووضع المدرب الألماني الجديد برامج تدريب خاصة للاعبين لتثبيت مستواهم البدني فى مباريات أمم أفريقيا وتحديداً دور الـ16 و الأزمة التى تواجه المنتخب فى حالة لعب أشواط إضافية بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل ، مما يؤثر على الفريق بدنياً وهو ما يعمل عليه المدرب الألماني خلال الساعات المقبلة.

وأكد إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر الأول أن المدرب الألماني سيتواجد فى بطولة أمم أفريقيا فقط ولم يتم تحديد مصيره بعد البطولة سواء الإستعانة به فى المعسكرات المقبلة من عدمه وهو ما سيتضح عقب بطولة الأمم ، مؤكداً أنه تم الاستعانة به بناء على طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر.

Advertisements

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.