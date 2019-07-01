شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشناوى يحقق أرقام قياسية بعد "الكلين شيت" فى مباريات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى، فى الحفاظ على شباكه نظيفه خلال المباريات الثلاثة للفراعنة فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو، ليحقق رقم قياسياً بعدما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه فى المباريات الثالثة.

وتمكن المنتخب الوطنى فى حصد 9 نقاط وصدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة أفريقيا، بعد الفوز على زيمبابوى بهدف نظيف، والفوز على الكونغو وأوغندا بواقع هدفين نظيفين المباراتين.

ونجح منتخب الفراعنة، في الخروج بشباك نظيفة أيضًا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن فى الأولى تأهل برصيد ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط. Advertisements كما أصبح الشناوى ثالث حارس مرمى فى تاريخ مصر يشارك فى بطولتى كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته فى المونديال الماضى بروسيا 2018 وذلك خلال مباراتى أوروجواى وروسيا.

وكان كل من أحمد شوبير وعصام الحضرى، قد حققا نفس الرقم القياسى، بعد مشاركة الحضري مؤخرًا فى بطولة كأس العالم 2018 أمام منتخب السعودية بالمباراة الختامية فى دور المجموعات للفراعنة، فيما شارك أحمد شوبير فى حراسة عرين المنتخب الوطنى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وظهر محمد الشناوى بشكل مميز خلال لقاء المنتخب الوطنى أمام أوغندا أمس، وتصدى لعدد من الهجمات الخطيرة بشكل مميز لينجح فى الحفاظ علي شباكه للمرة الثالثة على التوالى فى بطولة أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.