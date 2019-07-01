شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الإسماعيلى اليوم الاثنين تدريباته ضمن برنامجه التحضيرى لخوض استحقاقات الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وكان الفريق قد تعادل وديا مع القناة بهدف لكل فريق فى أولى تجاربه الوديه، تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

وكان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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وقال مدرب الإسماعيلى: "لا نهتم على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، ما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين".

وأضاف جابر: "تجربة أراها مفيدة، حرصت على إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم، سنحرص على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء الزمالك الذى نعتبره أفضل إعداد للموسم الجديد".

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.