الزمالك يطالب بفتح باب القيد بشكل استثنائي قبل استئناف الدوري



طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بفتح باب القيد بشكل إستثنائي للزمالك قبل إستئناف بطولة الدوري وخوض الـ3 مباريات المتبقية من المسابقة.

وأكد رئيس الزمالك أنه تحدث مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وطالبه بفتح باب القيد للزمالك حتى

يتمكنوا من قيد حارس جديد بإعتبار أن جنش تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنيز ويغيب جنش لفترة تصل إلى 6 شهور بعد إصابته يوم الجمعة الماضي في تدريبات المنتخب الوطني وتم استبعاده بشكلنهائي من أمم افريقيا 2019.

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وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق لا يمكن أن يستكمل الـ3 مباريات المتبقية من الدوري بعمر صلاح فقط بسبب إصابة عماد السيد في يده وعدم جاهزيته في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة ملزم بحل الأمر لان جنش أصيب مع المنتخب الوطني ولا يوجد حل إلا السماح بفتح باب القيد للزمالك.