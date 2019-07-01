الامارات | عموري يحتاج للعلاج لشهرين إضافيين

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يحتاج للعلاج لشهرين إضافيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحافية سعودية امس الاحد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها للاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" ضمن التحضيرات للموسم الجديد كشفت عن عدم تعافيه من الاصابة حتى الآن وحاجته للاستمرار في العلاج للتعافي من اثار العملية الجراحية التي خضع لها بعض إصابته في الرباط الصليبي.

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية في تغريدة نقلاً عن مصادر هلالية أن عموري تبقت له شهرين في برنامجه التأهيلي وهو ما يعني عدم قدرته على المشاركة مع ⁧‫الهلال‬⁩ إلا في شهر سبتمبر وبالتالي غيابه عن مواجهتي ⁧‫الأهلي‬⁩ بدوري أبطال آسيا في حال تجديد عقده.

وينتهي عقد "عموري" مع الهلال منتصف شهر اغسطس القادم بعد موسم واحد من انتقاله لصفوف الفريق السعودي.

ويترقب الشارع العيناوي عودة قائد الفريق لصفوف الزعيم لقيادة المشروع الجديد للفريق والذي جهزت له ادارة شركة نادي العين لكرة القدم بقيادة مطر الدرمكي.