الامارات | الظفرة يعير حارسه زايد الحمادي لنهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يعير حارسه زايد الحمادي لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن إعارة حارس الفريق، زايد الحمادي لصفوف فريق حتا حتى نهاية الموسم من أجل منحه فرصة المشاركة في المباريات.

وقال نادي الظفرة عبر حسابه في "تويتر" امس الاحد: "‏بهدف منح اللاعب فرصة أكبر باللعب في دوري المحترفين نادي الظفرة يعير حارسه زايد أحمد الحمادي لنادي حتا حتى نهاية الموسم".