شكرا لقرائتكم عودة أحمد أيمن لتدريبات الاسماعيلي بعد الاصابة في البطن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى بالتدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب انقضاء فترة الراحة التى استمرت 48 ساعة ، وكان لاعب منتخب الشباب قد تعرض للاصابة بشد فى عضلات البطن والتى حرمته من التواجد بالتدريبات مؤخرا.

ومنح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وكان الفريق قد تعادل وديا مع القناة بهدف لكل فريق فى أول تجاربه الوديه تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

كان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، قد أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقال مدرب الإسماعيلى، ”لا نهتم على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، ما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين”.

Advertisements

وأضاف جابر، ”تجربة أراها مفيدة، حرصت على إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم، سنحرص على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء الزمالك الذى نعتبره أفضل اعداد للموسم الجديد”.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.