شكرا لقرائتكم أجيري يمنح اللاعبين المشاركين في مباراة أوغندا راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر منح لاعبى المنتخب الأساسيين الذى شاركوا فى مباراة أوغندا مساء أمس والتى اقيمت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر راحة من التدريبات اليوم والاستعداد لمباريات دور الـ16 والتى تحتاج لمجهود بدني كبير.

بينما يخوض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة أوغندا بالجولة الثالثة تدريبا بدنيا فى فندق الإقامة والجيمانيزيوم وتجهيزهم لدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر أزمة بدنية فى مباريات الدور الأول وهى تعرض بعض اللاعبين للإرهاق فى نهاية الشوط الثانى وهو ما يحاول الجهاز الفني و الطبي إنهائه قبل مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقي.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.