شكرا لقرائتكم رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون يجتمع بالأجهزة الفنية والإدارية لفرق النادى (ب)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب، اجتماعا بجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفرق النادى (ب) حيث يبدأ غد الاثنين تجمع الفرق، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

وشدد رضوان فى حديثه على الاهتمام بالوحدات التدربية لكل مرحلة عمرية لأن المراحل السنية الصغيرة نحتاج لوحدات تدربية تناسب هذا السن.

وأكد رئيس قطاع الناشئين في المقاولون أن اللاعب الذى يصل لمستوى اللاعبين بفريق (ا) يتم تصعيده مباشرة ويتم الاعفاء من سداد الاشتراك المقرره عليه.

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وحرص رضوان على تذكير المدربين بالاهتمام بالناحية الاخلاقية والتربوية لأن هؤلاء البراعم هم نواة لقطاع الناشئين ومن بعد للفريق الاول.

وحدد رئيس قطاع النشائين أيام ثلاث أيام للتدريبات وهي الخامسة مساء الاثنين والأربعاء و الثامنة والنصف صباح السبت.