شكرا لقرائتكم كهربا يرد على هجوم رئيس الزمالك بمشهدين من فيلم أجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب الهجوم العنيف الذى شنه رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، على محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، قام اللاعب بالاستعانة بمشهدين من أحد الأفلام الأجنبية للرد على هذا الهجوم.

ونشر كهربا عبر استورى الانستجرام الخاص به، مقطع فيديو صغير جدًا تلتهم النيران خلاله الكثير من الدولارت وعلق عليه قائلا: "mood"، وفى المشهد الثاني جائت لقطة في أحد الأفلام الأجنبية وكانت ترجمة نص الحديث الدائر فى الفيلم: "ها تريد قول أي شيء الليلة؟"، ليعلق كهربا قائلاً: "no".

وكان مرتضى منصور، أكد أن "كهربا"، كسب من وراء النادى 150 مليون جنيه، قائلاً: "كهربا أصبح يمتلك سيارة بـ 20 مليون جنيه بدلا من ركوب التوك توك، وطلعله بـ 80 مليون جنيه غير الهدايا التي كان يحصل عليها".

وأكد رئيس الزمالك على صحة عقد محمود كهربا مع القلعة البيضاء، مشددًا على أنه يبقى له 3 مواسم متسائلاً كيف لا يعترف بالعقد المبرم بينه وبين النادى رغم إمضاءه عليه وحصوله على مستحقاته المالية من هذا العقد.

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ووجه منصور حديثه لكهربا من خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للنادى قائلاً: "كنت فى إنبى لا يعرفك أحد وأحمد رفعت، صانع ألعاب الأبيض المعار للفريق البترولى أفضل منك 100 مرة وكل ما تتنطط الغرامات شغالة"، مضيفًا: "تحدثت مع رئيس اتحاد الكرة ومصيرك هيبقى زي لاعبين كثيرون وانتهيت وبتعض الأيد التي مدت لك".

يذكر، أن محمود كهربا قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ عودة الفريق من الراحة السلبية التى حصلوا عليها بعد انهاء مباراة الأبيض وحرس الحدود فى الدور الممتاز، قبل توقف المسابقة لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية وعرض مرتضى منصور، عقد كهربا والذى يكشف من خلاله إن عقد اللاعب مستمر لمدة 3 مواسم مقبلة وليس له حق الانتقال لنادى آخر بشكل حر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما شدد مرتضى منصور إن العقد الحالى بين الزمالك وكهربا تم توثيقه بإيصال رقم 51048 وتم سداد المقابل المالى الخاص بتوثيق العقد فى سجلات اتحاد الكرة وتابع مرتضى منصور من خلال ذلك الفيديو بالكشف عن حصول كهربا على أقساط عقده الحالى بإيصالات من النادى وهو ما يؤكد اعتراف اللاعب العقد الذى وقع عليه وتم دفع رسومه فى اتحاد الكرة بشكل قانونى.