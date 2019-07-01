بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم متجهة لقبرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الزمالك، القاهرة، اليوم الإثنين، متجهة إلى قبرص، لدخول معسكر خارجى يتخلله عدد من المباريات الودية ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى الممتاز، بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

وكان الزمالك بقيادة خالد جلال قد دخل معسكره مغلق بمدينة 6 أكتوبر منذ الثلاثاء الماضى حتى يوم الجمعة وخاض الفريق الأبيض خلاله مباراة ودية أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية على مدار أول أمس السبت وأمس الأحد استعدادا للسفر اليوم إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل كما يغيب عن معسكر الزمالك فى قبرص لاعبو الفريق الدوليون المتواجدون مع المنتخبات المختلفة بأمم أفريقيا.