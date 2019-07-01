شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الصمد يبحث عن مهاجم فى ناشئي 97/98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية عن تأمين احتياجات الفريق من اللاعبين بين صفوف قطاعات الناشئين بالنادي وخاصة قطاعات 97/98.

ويتابع ضياء عبد الصمد قطاعات الناشئين منذ تولي مهمة تدريب الداخلية خلفاً لعلاء عبد العال الذي رحل بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، وذلك للبحث عن المواهب التي يمكن استغلالها في تدعيم صفوف الفريق.

وأكد عبد الصمد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الداخلية يحتاج للتدعيم في مركزين فقط هما المهاجم الصريح، ومدافع بعد الصفقات التي عقدها الداخلية في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وأرجأ مدرب الداخلية عودة لاعبي الفريق الأول إلى التدريبات والتي كان مقرراً لها 29 يونيو الماضي لحين استكمال هيكلة الفريق وانهاء التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ويستعد الداخلية لخوض موسم جديد في دوري المظاليم بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني، حيث يقع الفريق في مجموعة صعبة بالقسم الثاني مع فريق بتروجيت الذي هبط هو الآخر إلى المظاليم.

وأنهى الداخلية الموسم الجاري في المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض الفريق 34 مباراة بالدوري الممتاز.