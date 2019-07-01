موعد مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا مباشر اليوم الاثنين 1-7-2019 والقنوات المفتوحة الناقلة...

موعد مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا مباشر ، المغرب يتطلع للصدارة أمام جنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات تستكمل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر، ويواجه منتخب المغرب منافسه منتخب جنوب أفريقيا على ستاد السلام يوم الإثنين 1/7/2019، ويأمل منتخب المغرب فى الانفراد بالصدارة، فيما يطمح منتخب جنوب أفريقيا فى تحقيق الفوز والتمسك بآماله فى التأهل

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مباراة المغرب وجنوب افريقيا مباشر

المغرب فى مهمة لحسم الصدارة والانتظار يلعب منتخب المغرب مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة فى أمم أفريقيا 2019، ويأمل أسود الأطلس فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة فى اللقاء، كما يسعى لحسم الصدارة والبقاء بين ركب المتصدرين، ويطمح المنتخب المغربي فى الحفاظ على هجومه الناري وتكتيكه المثالى وإظهار الشخصية الشرسة والاستعداد للأدوار الإقصائية.

ترتيب مجموعة المغرب

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوزين متتاليين، حقق الفوز فى الجولة الأولى على منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0، وفي الجولة الثانية نجح فى تحقيق الفوز أيضا على منتخب كوت ديفوار بنفس النتيجة.

جنوب أفريقيا فى المهمة الصعبة للتمسك بطريق التأهل

يلعب منتخب جنوب أفريقيا لقاءه الثالث في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019، ويأمل منتخب البافانا بافانا في تحقيق الفوز فى اللقاء الحاسم، كما يسعى للانتصار ومواصلة المشوار في البطولة، ويطمح الجنوب أفريقى للتمسك بأخير خيوطه للتأهل من المجموعة.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، حيث خسر فى الجولة الأولى من منتخب كوت ديفوار بنتيجة 1-0، وحقق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية بنتيجة 1-0 أيضا.

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موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

تقام مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بين منتخبى المغرب وجنوب أفريقيا فى أمم أفريقيا 2019 يوم الإثنين 1/7/2019، وتنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعة السابعة بالتوقيت السعودي الدولي، وفى الساعة الرابعة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا

تنقل مباراة منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على قناة تايم سبورت الرياضية المصرية الأرضية، كما تذاع على قناة bein sport max hd1، كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.