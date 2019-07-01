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عقدة 26 عامًا تطارد الأرجنتين أمام البرازيل

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كووورة

محمد خالد

سيكون المنتخب الأرجنتيني بحاجة لكسر عقدة استمرت 26 عامًا، عندما يلتقي البرازيل مساء الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

ففي البطولة اللاتينية الكبرى، لم يتمكن "الألبيسيليستي" من الفوز على "السيليساو" منذ عام 1993، عندما انتصر في ربع النهائي بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

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ويعود آخر فوز للتانجو على السامبا، في الوقت الأصلي ببطولة كوبا أمريكا، إلى الانتصار (3-2) في الدورة النهائية لنسخة 1991.

وبعد ذلك، تواجه العملاقان 4 مرات في كوبا أمريكا، فازت بهم البرازيل جميعًا، كالتالي:

- يوم 17 يوليو/تموز 1995، في الدور ربع النهائي، وفازت البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل في الوقت الأصلي (2-2).

- يوم 11 يوليو/تموز 1997، في الدور ربع النهائي، وفازت البرازيل (2-1).

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