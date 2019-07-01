شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني، أن تصدر المجموعة الأولي أمر إيجابي ودافع معنوي للاعبين في المباريات القادمة، معبراً عن سعادته بالنتائج التي يحققها الفراعنة حتى الآنفي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية : "نعلم ان هناك سلبيات يجب أن نعالجها ، ولكن يوجد ايجابيات أيضاً، ومنها تصدرنا المجموعة بدون أن تسكن شباكنا أهداف"، مؤكدا أن الأخطاء في المباريات المقبلة غير مقبولة .

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني ، إلى أنه علي قناعة أن مستوي المنتخب الوطني سيظهر عند منتخبات قوية ، موضحاً أن المستوي سيتحسن في المباريات المقبلة,

Advertisements

وأضاف : "كل الحراس على مستوى عال جدًا، مركزحراسة المرمى لا يوجد فيها تدوير ونحن نشارك في بطولة مجمعة طالما الحارس يسير بشكل جيد"، مؤكداً : "محمد الشناوي لعب مباراة جيدة جدًا، وكان رد فعله سريع".

فاز منتخب مصر على أوغندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، ليتصدر المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط ويتأهل لدور الـ16.