أحمد ناجي : محمد الشناوي يستحق التحية .. والمستوي سيتحسن تدريجيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه احمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني التحية إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة بعد ظهوره بمستوى طيب للغاية اليوم أمام اوغندا .

قال أحمد ناجي ان مستوي الشناوي ثابت وكذلك مستوي زميليه أحمد الشناوي ومحمود جنش قبل الإصابة وأي حارس منهم يستطيع ان يزود عن عرين الفراعنة .

ورفض ناجي التعليق علي أداء الفراعنة في مباراة أوغندا ، مكتفيا بالقول أن المستوي سيتحسن في الأدوار التالية .

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.