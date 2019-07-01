شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تنزانيا بالتصفيات الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال نظيره التنزانى فى الجولة الرابعة من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام بأوغندا وتختتم اليوم.

وتشارك مصر بالبطولة بمنتخبى الرجال، والسيدات، حيث فاز منتخب السيدات بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى بجميع مباريات البطولة حتى الآن، حيث فاز على رواندا وكينيا وأوغندا ورواندا فى الجولة الرابعة، وبالنسبة لمنتخب الرجال ففاز على أوغندا ورواندا وخسر امام كينيا، على أن يلتقى مع تنزانيا اليوم.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى، وإيهاب الألفى مديرا فنيا.

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وبالنسبة لقائمة منتخب الرجال فتضم كلا من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح.

وتكمن أهمية هذه البطولة لأنها مؤهلة لبطولة الأفرو كان على مستوى الرجال، ودورة الألعاب الأفريقية للسيدات.

يرأس بعثة المنتخب فى أوغندا خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقهم عصام عبد الحميد مدير فنى لمنتخب الرجال وإيهاب الألفى لمنتخب السيدات.