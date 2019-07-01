رضوان فى اجتماعه مع مدربى الناشئين بالمقاولون: الأخلاق قبل الكورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب اجتماعا بجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفرق النادى (ب)، حيث يبدأ غد الاثنين تجمع الفرق، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.
وشدد رضوان فى حديثه على الاهتمام بالوحدات التدربية لكل مرحلة عمرية لأن المراحل السنية الصغيرة نحتاج لوحدات تدربية تناسب هذا السن.
وأكد رئيس قطاع الناشئين في المقاولون أن اللاعب الذى يصل لمستوى اللاعبين بفريق (ا) يتم تصعيده مباشرة ويتم الاعفاء من سداد الاشتراك المقرره عليه.
وحرص رضوان على تذكير المدربين بالاهتمام بالناحية الاخلاقية والتربوية لأن هؤلاء البراعم هم نواة لقطاع الناشئين ومن بعد للفريق الاول.
وحدد رئيس قطاع الناشئين أيام ثلاثة أيام للتدريبات وهي الخامسة مساء الاثنين والأربعاء و الثامنة والنصف صباح السبت.
المقاولون العرب
جانب من الحضور
محمد رضوان
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