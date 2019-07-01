أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، منتخب مصر يهزم أوغندا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 فى أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة

منتخب مصر يهزم أوغندا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 فى أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة

تأهل المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا ، بالعلامة الكاملة عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكاس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل

أحمد المحمدى أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوغندا اختارت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحمد المحمدى أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر أمام أوغندا، التى شهدت فوز منتخب مصر بهدفين دون رد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى.

جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس

يتوجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب وذلك بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة.

صور.. المنتخب يوحد مشجعات الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة ساهم المنتخب الوطنى فى توحيد مشجعات الأهلى والزمالك، فى استاد القاهرة الدولى، من أجل مؤازرة الفراعنة فى مباراته أمام أوغندا، المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. عمار حمدي يغادر مران الاهلي للإصابة في "اليد" Advertisements غادر عمار حمدي لاعب الأهلي مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش بسبب الإصابة بعدما اشتكى من إصابة في اليد خلال مشاركته في المران وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق قبل نهاية المران. لاسارتى يحفز ثنائى الأهلى ربيعة والسولية فى المران واصل مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلساته التحفيزية المنفردة مع لاعبى الفريق، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتحدث لاسارتى مع عمرو السولية ورامى ربيعة، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى خلال فترة الإعداد لتجهيز جميع اللاعبين معنويا ونفسيا، وخلق دوافع جديدة للجميع استعدادا للمرحلة المقبلة.