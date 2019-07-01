جامايكا تطيح ببنما وتتأهل للدور قبل النهائي بالكأس الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - فيلادلفيا- (د ب أ):

بهدف نظيف من ضربة جزاء، تغلب المنتخب الجامايكي لكرة القدم على نظيره البنمي مساء أمس الأحد، في دور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.

وتأهل المنتخب الجامايكي إلى المربع الذهبي للبطولة والذي يلتقي فيه مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الولايات المتحدة وكوراساو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائمًا حتى سجل دارين ماتوكس الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

واحتسب الحكم ضربة الجزاء للمنتخب الجامايكي إثر لمسة يد من اللاعب البنمي البديل مايكل مورييلو داخل منطقة جزاء بنما بعد دقيقتين فقط من نزوله أرض الملعب.​