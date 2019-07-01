محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شهد يوم أمس الأحد العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
الزمالك يستقر على مخاطبة فيفا للحصول على حقوقه بعد إصابة جنش
مصدر: الزمالك يقرر إحالة كهربا للتحقيق
ناجي يوجه رسالة لجنش بعد إصابته
ثنائي مصري ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية في أمم إفريقيا
أحمد حسن يكشف أفضل منتخب عربي والمرشح لحصد لقب كأس الأمم
إنبي يوضح لمصراوي موقفه من رحيل مدافعه للأهلي
مصر إلى دور الـ 16 لكأس الأمم بالعلامة الكاملة بعد تخطي أوغندا بثنائية
هيثم فاروق مهاجما أجيري بسبب وردة: " لو جوزيه موجود كان سيهدم المعبد"
وائل جمعة يفتح النار: لاعبو المنتخب أقوى من الاتحاد والمدرب
المحمدي يفوز بجائزة رجل مباراة مصر وأوغندا
حسن شحاتة يعلق على مستوى منتخب مصر بعد دور المجموعات
مدير المنتخب ينتقد لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
رئيس الزمالك: أطالب بقيد بديل لجنش قبل استكمال الدوري.. وكهربا مصيره سينتهي
كهربا خارج قائمة الزمالك المسافرة لمعسكر قبرص
أجيري بعد التأهل بالعلامة الكاملة: الفوز أهم من الأداء.. وأمامنا أزمة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد.. مصر بالعلامة الكاملة لدور الـ 16بكأس أفريقيا.. ورئيس الزمالك يكشف مصير كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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