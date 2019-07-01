مدير المنتخب ينتقد لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن وقف باب الاستبدال مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية والاعتماد على باقي اللاعبين.

وتعرض منتخب مصر لضربة قوية قبل أيام بعد تعرض حارسه محمود جنش للإصابة قبل مواجهة الفراعنة لأوغندا في الجولة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2019، ليكمل بعد ذلك المنتختب بقوام مكون من 22 لاعبا فقط.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيوينة:" لا أعلم سبب وضح اللائحة الخاصة بعدم السماح لاستبدال أي لاعب تعرض لإصابة خلال البطولة، والتمسك بإكمال المنافسة بباقي اللاعبين".

وأضاف:" حدث معنا وتعرض جنش للإصابة وخرج من المعسكر ومطالبون بإكمال البطولة بـ 22 لاعب، وحاليا أحمد حسن كوكا يعاني هو الأخر من الإصابة، فلماذ اللوائح الموضوعة من وقت مسبق تمنع الاستبدال في الظروف الطارئة".

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وأوضح، أن قائمة الـ 23 التي حددها الاتحاد الأفريقي لكل منتخب والالتزام بعدم الاستبدال لأي ظرف بعد انطلاق البطولة ليس بالأمر الجيد.

وحقق منتخب مصر فوزًا على حساب نظيره الأوغندي بهدفين نظيفين مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس امم أفريقيا 2019.

الفوز ضمن لمنتخب مصر التواجد على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية بثلاث نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة.

وجاء تأهل منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن الفريق مواجهة أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة، الرابعة، أو الخامسة على التوالي.