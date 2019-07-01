رسميًا.. روما يعلن انتقال كوستاس مانولاس إلى نابولي

أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي مساء اليوم انتقال كوستاتس مانولاس مدافع الفريق إلى نظيره نابولي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقع الإلكتروني، أكد أن مدافعه السابق انتقل إلى نابولي في صفقة بلغت

قيمتهما 36 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا انتقل إلى روما في صيف 2014 قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني.