رياضة | كوكا يغيب 4 أيام عن تدريبات المنتخب للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا يغيب 4 أيام عن تدريبات المنتخب للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلامته من التعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكان كوكا، تعرض للإصابة خلال مباراة أوغندا، بكدمة قوية بوتر أكيلس، في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد للفراعنة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالأمم الإفريقية.