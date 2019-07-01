رياضة | محمد عزت: حكم حل مجلس إدارة نادي "6 اكتوبر" ترسيخ لدولة القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عزت: حكم حل مجلس إدارة نادي "6 اكتوبر" ترسيخ لدولة القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عزت عضو الجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر ان انتخابات مجلس إدارة النادي سيجرى انعقادها في شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد ان صدر حكم المحكمة بحل مجلس إدارة النادي الحالي.

وقال عزت بأن هذا الحكم ترسيخا لدولة القانون ونحترم أحكام القضاء وأنه يأمل بأن نتلافى ايه اخطاء في الفترة المقبلة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية للنادي حيث أشار عزت ان النادي يعتبر من أهم الأندية المصرية.

حيث تأسس في منتصف الثمانينات ويعتبر واحدا من أكبر الأندية مساحة على مستوى الجمهورية بمساحة تقريبة 112 فدانا وان أبناء النادي عازمون على تطويره والارتقاء به الفترة القادمة.

اختتم عزت بأن الفترة القادمة ستشهد تنافس حميد في ظل إعادة الانتخابات للنادي في غضون شهور حيث سيتكتل نخبة مميزة لخوض الانتخابات المقبلة ليكونوا عند حسن ظن اعضاء النادي وتحقيق التنمية التي يحتاجها النادي واعضائه