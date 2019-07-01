رياضة | تعرف على سبب ابتعاد الشناوي عن جائزة الأفضل أمام أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب ابتعاد الشناوي عن جائزة الأفضل أمام أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، منح جائزة أفضل لاعب بمباراة مصر وأوغندا، إلى محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، خلال المباراة.

وجاء رفض اللجنة منح الجائزة للاعب، حيث كانت تنوي ترشيح الشناوي للأفضل، إلا أن رأيها تغير بعد الدقيقة 85 من اللقاء، بسبب سقوطه المتكرر داخل منطقة الجزاء.

وكانت اللجنة منحت أحمد المحمدي ظهير أيمن الفراعنة، أفضل لاعب بالمباراة، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت لصالح مصر بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالأمم الإفريقية.