رياضة | خالد جلال يعلن قائمة معسكر اعداد الفريق في قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعلن قائمة معسكر اعداد الفريق في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال ، ، قائمة اللاعبين المسافرين غدا الاثنين الى قبرص ، لخوض معسكر الاعداد الخارجي . وضمت قائمة الفريق المسافرة الى قبرص 25 لاعبا هم : في حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف Advertisements في خط الدفاع : محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات مساك ٩٧ - يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو. في خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن وسط ٩٨- محمد ابراهيم - يوسف أوباما - ابراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - احمد سيد زيزو. في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد

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