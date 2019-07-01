شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطالب اتحاد الكرة بقيد بديل لـ«جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة بفتح باب القيد أمام النادي لتسجيل حارس مرمى بديلًا للحارس الأساسي محمود عبدالرحيم «جنش» المصاب.

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قال رئيس النادي في تسجيل مصور، الأحد: «جنش حارس المرمى الوحيد، وعماد السيد أيده مكسورة»، موضحًا أن النادي لا يستطيع استكمال الدوري بحارس وحيد.

أضاف أنه لا بد أن يكون هناك حل من اتحاد الكرة، خاصة أن الحارس الأساسي أصيب في تمرينات المنتخب، معقبًا: «اتحاد الكرة لازم يقيد واحد، ده حقنا الطبيعي».

«جنش» تعرض للإصابة أثناء تدريبات المنتخب، الجمعة، وأظهرت الأشعة إصابته بقطع في وتر إكليس، ليتأكد بذلك غياب الحارس عن مواجهات مصر في البطولة.