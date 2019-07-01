القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة في مباريات كأس إفريقيا 2019| موعد...

ننشر لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة اليوم، في مباريات كأس إفريقيا 2019 اليوم، ومباراة المنتخب المغربي اليوم ضد جنوب إفريقيا، ستجمع المنتخبين مساء اليوم، على أرضية ستاذ السلام، في المواجهة التي يدخلها منتخب اسود الأطس، وهو ضمن التواجد في مباريات دور ال 16 من مباريات كاس إفريقيا 2019، وفي المقابل يبحث منتخب جنوب إفريقيا، من خلال مشاهدة مباراة المغرب اليوم، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على التأهل إلى الدور المقبل.

توقيت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم

بداية مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الإثنين 1-7-2019، سيكون إبتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي السادسة مساء، بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي وجنوب افريقيا مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي ان سبورت أش دي 1 ماكس، وسيتواجد في التعليق على مباراة المغرب اليوم المعلق المغربي جواد بده.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا مجانا

سيكون تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، هي القناة المجانية الناقلة لمباراة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا مجانا اليوم، ومن هنا ستجدون طريقة استقبال تردد قناة time sports المفتوحة.

ترتيب مجموعة المغرب الآن

المنتخب عدد المباريات عدد النقاط المنتخب المغربي “تأهل” مباراتين ستة نقاط منتخب كوت ديفوار مباراتين ثلاثة نقاط منتخب جنوب إفريقيا مباراتين ثلاثة نقاط منتخب ناميبيا مباراتين صفر نقطة

هذا جدول ترتيب مجموعة المنتخب المغربي، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة، وقبل بداية مباريات اليوم في الجولة الأخيرة، التي يدخلها المنتخب المغربي، وهو ضمن التأهل إلى مباريات دور القادم من كأس أمم إفريقيا 2019.