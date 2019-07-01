شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: "معلول" يستحق التواجد مع منتخب تونس فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي رسالة إلي زميله في الفريق التونسي علي معلول، بعد استبعاده من منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وقال وليد سليمان في تصريحات تليفزيونية: "علي معلول نجم كبير، ويستحق التواجد في المنتخب التونسي بالبطولة الأفريقية، كما أنه قائد الفريق التونسي".

ويواجه منتخب تونس موقفًا صعبًا في دور المجموعات للبطولة الإفريقية بعد تعادله في أول مباراتين أمام أنجولا ومالي في المجموعة الخامسة التي تلعب مبارياتها علي استاد السويس.

Advertisements

وأضاف وليد سليمان: "شاهدنا مباراة تونس الثانية أمام مالي، لكنهم لم يصلوا للمستوى الذي نعرفه عنهم حتى الآن"، مؤكداً أن غياب معلول مؤثر في أداء المنتخب التونسي بشكل ملحوظ.

ويشارك وليد سليمان مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية ، حيث شارك الحاوي دقائق في مباراتي زيمبابوي التي فاز بها المنتخب بهدف نظيف، ومباراة الكونغو والتي انتصر فيها الفراعنة بهدفين نظيفين .