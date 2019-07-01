شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة لـ "تايم سبورت": يجب تغيير اللوائح بشأن استبدال اللاعبين في البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إيهاب لهيطة المدير الاداري للمنتخب الوطني، عن اندهاشه من مشرع اللوائح التي تخص عدم امكانية استبدال اللاعبين خلال بطولة الأمم الأفريقية ، مشيراً إلى أن هذه اللوائح لا تتماشي مع أي منطق .

وأضاف لهيطة، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، أن المنتخب في أزمة بعد إصابة محمود جنش حارس مرمي الفراعنة ، مؤكداً ان إصابة أي حارس اخر ستضع المنتخب في ورطة كبيرة خاصة مع منع اللوائح لاستبدال اللاعبين خلال البطولة .

و نجح الفراعنة فى الفوز على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكاس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل .

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وقال لهيطة ، "الأداء فى تحسن مستمر، وننتظر أداءً أفضل في المباراة المقبلة، وكل اللاعبون متحمسون للغاية لمواصلة الانتصارات التي بدأت من بداية البطولة:.

وأكد مدير المنتخب الوطنى أن إصابة جنش أحزنت الجميع، ولكنها إرادة الله، مشيداً بالروح التي ظهر عليها جنش بعد الاصابة واصراره علي حضور مباراة اوغندا رغم اصابته من أجل مؤازرة اللاعبين .

وعن استدعاء محمد أبو جبل، قال إيهاب لهيطة، "استدعاء أبو جبل جاء بفرمان من أجيرى وأحمد ناجى حتى لا يتم تكثيف الحمل التدريبى على أحمد الشناوى فى مران الفراعنة".