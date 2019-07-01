شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد لتايم سبورت :" هدفنا البطولة لإسعاد الجماهير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق حامد نجم الزمالك والكرة المصرية أن هدف لاعبي المنتخب هو الفوز ببطولة كأس الأمم الافريقية لإسعاد الجماهير التي تنتظر اقتناصنا للقب القاري لاننا عندما نلعب على بطولة لابد أن ننظر الى النتائج افضل من الاداء .

وقال طارق حامد فى تصريحات لقناة تايم سبورت :"لم نظهر بالمستوى المطلوب ولكن النتيجة جاءت فى صالحنا ..نتمنى استمرار التوفيق معنا خاصة وأن الأدوار الاقصائية ستكون أكثر قوة وشراسة"

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.