شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى يكشف سبب تغييره فى مواجهة مصر وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، سعادته بفوز المنتخب على أوغندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة وتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وقال المحمدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"كان من الضروري أن يفوز منتخب مصر اليوم والحمد لله حققنا 9 نقاط في 3 مباريات والقادم صعب لكننا جاهزين من الغد أي كان المنافس في دور ال16".

وأضاف :"أكدنا على صعودنا أول المجموعة وتأهلنا ب"كلين شيت" في أول 3 مباريات، مع تسجيل 5 اهداف وهذا معدل جيد ، والأداء في الشوط الثاني لا يكون جيد لأن المنافس يجتهد للتعويض في الشوط الثاني"، كاشفاً أن أجيري قام بتغييره خوفا من حصوله على إنذار.

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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