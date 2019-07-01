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ملخص مباراة مصر وأوغندا فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر العلامة الكاملة فى الدور الأول لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد أن حقق الفوز فى مباريات الدور الأول على زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى الـ3 مباريات، وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات.

ونجح المنتخب المصرى فى الفوز على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليو.

تقدم محمد صلاح بالهدف الاول فى الدقيقة 36، وأضاف أحمد المحمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 45، ليتأهل الفراعنة لدور الـ16 من البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط كاملة.

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