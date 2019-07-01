شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: الأرقام أهم من الأداء.. والمنتخب يواجه «حظًا سيئًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن «الأهم في البطولات الكبرى هو تحقيق الفوز وحصد النقاط»، مضيفًا: «سعيد بتحقيق الفوز وراض عن أداء اللاعبين اليوم. اكتسبنا الثقة في المباريات الثلاث بالمجموعة والقادم أصعب».

تابع: «حققنا أرقاما جيدة في الدور الأول، حيث سجلنا 5 أهداف إلى جانب عدم تلقي شباكنا أي هدف، وهذا أهم من الأداء. ظهرنا بمستوى جيد في المباريات الثلاث، ونتمنى الفوز في دور الـ16 ومواصلة مشوار البطولة حتى المباراة النهائية».

وأوضح أن إصابة أحمد حسن «كوكا» لم تتحدد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن منتخب مصر يواجه حظًا سيئًا بسبب إصابة حارس المرمى محمود عبدالرحيم «جنش» والمهاجم «كوكا».