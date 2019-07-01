شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوغندا: محبطون من الخسارة أمام مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إنه يشعر بالاحباط عقب الخسارة أمام مصر في ختام مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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أضاف في المؤتمر الصحفي: «محبطون بسبب النتيجة قررنا لعب مباراة كبيرة ووضعنا التكتكيك بوجود مهاجمين اثنين وفريقي فشل في التسجيل بعدما قدمنا صورة جيدة عن الكرة في أوغندا وحققنا الهدف من حضورنا هنا وهو التأهل».

تابع: «أهنئ مصر على الفوز، والجماهير كانت رائعة وهذه هي كرة القدم ولا بد أن تكون كذلك بوجود تلك الجماهير».

وعن التاهل لأول مرة منذ 41 عاما، قال: «سعداء للغاية بالتأهل والاتحاد قدم أداء كبيرا والكل أسهم بمجهود كبير ونحن نستحق هذا التأهل».