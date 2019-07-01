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رازفان يقود الزعيم من النمسا

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

‏‏أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق الكروي الأول، وذلك لمدة موسمين. وقد جرت مراسم توقيع العقد في فرنسا يوم أمس بحضور رئيس النادي فهد بن نافل. وقد ضم الطاقم الفني لمدرب الهلال الجديد كلا من ‏دييجو لونجو «مساعد مدرب إيطالي»، وكريستيانو باتشي «مساعد مدرب إيطالي»، وماتيو سابتافورا «مدرب لياقة إيطالي»، وجورجيوس سكياثيتيس «مدرب حراس يوناني»، و‏ابوستولو باباڤاسيليو «مدرب تطوير المهارات الأساسية يوناني»، وجيانيس ثومايديس «محلل تقني يوناني».

وسيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو عمله مع الفريق الهلالي مع انطلاق المعسكر الإعدادي الذي سيقام في النمسا، إذ سيوجد للإشراف على أول تدريبات الفريق التي ستنطلق يوم غد (الثلاثاء).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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