شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يقود الزعيم من النمسا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999أعلن نادي الهلال تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق الكروي الأول، وذلك لمدة موسمين. وقد جرت مراسم توقيع العقد في فرنسا يوم أمس بحضور رئيس النادي فهد بن نافل. وقد ضم الطاقم الفني لمدرب الهلال الجديد كلا من دييجو لونجو «مساعد مدرب إيطالي»، وكريستيانو باتشي «مساعد مدرب إيطالي»، وماتيو سابتافورا «مدرب لياقة إيطالي»، وجورجيوس سكياثيتيس «مدرب حراس يوناني»، وابوستولو باباڤاسيليو «مدرب تطوير المهارات الأساسية يوناني»، وجيانيس ثومايديس «محلل تقني يوناني».
وسيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو عمله مع الفريق الهلالي مع انطلاق المعسكر الإعدادي الذي سيقام في النمسا، إذ سيوجد للإشراف على أول تدريبات الفريق التي ستنطلق يوم غد (الثلاثاء).
كانت هذه تفاصيل خبر رازفان يقود الزعيم من النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.