شكرا لقرائتكم خبر عن «عيون أهلاوية» تراقب «نجوم أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن مسيري النادي الأهلي قاموا بإسناد مهمة متابعة بطولة أمم أفريقيا الجارية حالياً في مصر لبعض المختصين، وذلك من أجل اقتراح ومتابعة بعض الأسماء المميزة التي وضعت إدارة النادي ملفاتهم تحت المجهر وإمكانية التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق.

من جهة أخرى، كشفت "الخليج 365" أسباب تغيب لاعب الرأس الأخضر جانيني تفاريس عن تدريبات الفريق، إذ طلب من الجهاز الفني والإداري السماح له بتمديد إجازته حتى الثاني من يوليو الجاري، أي يوم غد (الثلاثاء).

من جانب آخر، تلقت إدارة النادي عرضاً من أحد الأندية التشيكية تطلب فيه خدمات اللاعب الروماني نيكولاي ستانشيو الذي أبدى الكرواتي برانكو رغبته في عدم استمراره إلى جانب التشيلي بايزا، ومن المنتظر أن تعطي إدارة النادي الأهلي موافقتها على انتقال اللاعب.