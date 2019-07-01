تدريبات الفرسان في «العروس»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke في الوقت الذي استلم فيه المدير الفني الكرواتي ماريو كافتنوفيك وطاقمه المساعد تأشيرات الدخول، تقرر أن تنطلق تدريبات الفرسان يوم 7 يوليو القادم بمدينة جدة، كما جرى في الموسم الماضي ولمدة أسبوعين، ثم بعدها المغادرة إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي لمدة 25 يوما، يخوض خلالها الفرسان 5 وديات على أن يقرر المدير الفني أسماء اللاعبين المغادرين إلى المعسكر واللاعبين الذين يرى عدم الاستفادة منهم خلال مواجهات الموسم القادم، وتحديد حاجات خانات الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب. وتشير مصادر وحداوية إلى أن هناك عددا من الأسماء مطروحة على طاولة الفرسان للتعاقد معها، أبرزها محور فريق القادسية لاعب الوحدة السابق حاتم بلال، وناصر الشمراني وأحمد عسيري وجمال باجندوح.

في الوقت الذي استلم فيه المدير الفني الكرواتي ماريو كافتنوفيك وطاقمه المساعد تأشيرات الدخول، تقرر أن تنطلق تدريبات الفرسان يوم 7 يوليو القادم بمدينة جدة، كما جرى في الموسم الماضي ولمدة أسبوعين، ثم بعدها المغادرة إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي لمدة 25 يوما، يخوض خلالها الفرسان 5 وديات على أن يقرر المدير الفني أسماء اللاعبين المغادرين إلى المعسكر واللاعبين الذين يرى عدم الاستفادة منهم خلال مواجهات الموسم القادم، وتحديد حاجات خانات الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب. وتشير مصادر وحداوية إلى أن هناك عددا من الأسماء مطروحة على طاولة الفرسان للتعاقد معها، أبرزها محور فريق القادسية لاعب الوحدة السابق حاتم بلال، وناصر الشمراني وأحمد عسيري وجمال باجندوح.

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